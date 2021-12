Festa Literária Internacional de Cachoeira 2019 será lançada nesta quinta (19)

A nona edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (FLICA) será lançada pelo Governo do Estado, nesta quinta-feira (19), às 15h, no Salão de Atos da Governadoria. Durante a solenidade, que contará com a presença do governador Rui Costa, será anunciada a programação das mesas literárias do evento O evento, que será realizado entre os dias 24 e 27 de outubro, na cidade do Recôncavo Baiano. Sob a coordenação geral de Emmanuel Mirdad, a FLICA 2019 prestará homenagem à escritora Gláucia Lemos.

Além de patrocinar a festa literária, o governo baiano promoverá uma série de atividades relacionadas às áreas de Educação, Cultura, Cidadania e Turismo. Como aconteceu em 2018, as ações das secretarias e órgãos estaduais estarão concentradas no Espaço Educar para Transformar, instalado na sede da Fundação Hansen Bahia.

