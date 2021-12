Festa do Padroeiro de Praia do Forte acontece neste fim de semana

Neste sábado (20) e domingo (21), Praia do Forte homenageia o seu padroeiro São Francisco de Assis. Serão dois dias de tradição, cultura, música e festividade que marcarão o fim de semana no litoral de Mata de São João. No sábado (20), Praia do Forte recebe a atração cultural ‘Capoeira do Forte’, às 19h50. A partir das 21h, o cantor ‘É Duda’ chega para dar início às atrações musicais. Às 23h o artista ‘Marcelo Santos’ chega para complementar a noite e, em seguida, 1h da manhã, o grupo ‘Batukada' encerra a festa. No segundo dia de homenagens, domingo (21), quem dá início à festa é ‘Toincasa’, às 20h, seguido por ‘Na Vibe’. Logo após, para encerrar os festejos tradicionais de Praia do Forte quem chega ao palco é o cantor ‘Tom Black’.

