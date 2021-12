Festa do Bonfim de Mata de São João começa nesta sexta-feira

Manifestação popular que acontece há 263 anos, a Festa do Bonfim de Mata de São João tem início nesta sexta-feira (15) e prossegue até segunda (18), com rituais religiosos e atrações musicais, entre as quais Jau, Psirico, Saulo, Parangolé, Devinho Novaes, Sandro Coutto e grupos culturais do município. A expectativa dos organizadores é reunir um público estimado em 30 mil pessoas. Entrada gratuita.

Na primeira noite do evento, o show ficará a cargo do Parangolé, que se apresenta no palco principal, junto a atrações locais. No sábado, o comando da festa fica por conta do cantor e compositor Saulo, que também divide o palco com artistas do município. Já no domingo, em um ritual de tradição, fé e alegria, baianas, Filhos de Gandhy, charangas e grupos afros saem em cortejo para realizar a lavagem na frente da igreja. Após o cortejo, acontece o Esquenta do Arrastão, no Palco do Parque, que será animado pelo cantor Jau, a partir das 12h. Em seguida, o cantor Márcio Victor, que sai no trio elétrico do Parque da Cidade às 14h, segue até o Largo do Bonfim.

Também fazem parte da grade musical Sandro Coutto, Serenão, Azzaração, Fred Tabaréu, Marcelo Santos, Made in Roots, entre outros nomes, além dos blocos Amigos do Diamante, Alufá, Arrastinho dos Amigos das Antigas, Prate Folia e Moças Baianas. Confira a programação completa no site da festa .

