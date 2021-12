Festa de Santa Bárbara abre alta temporada do turismo na Bahia

O calendário de eventos de verão da Bahia foi inaugurado nesta terça-feira (4), com a Festa de Santa Bárbara. A celebração, que reuniu milhares de fiéis no Largo do Pelourinho, em Salvador, marca as boas-vindas à alta estação baiana com seu ciclo de festas populares, que atrai turistas do Brasil e do mundo. Presente ao evento, o secretário estadual do Turismo, José Alves, afirmou que, este ano, a expectativa é de receber seis milhões de turistas na Bahia durante o verão. “Este número corresponde a um aumento de 7,5% em relação à temporada anterior e esta festa abre um calendário que intensifica nossa atividade turística até o Carnaval”.

A celebração, marcada pelo sincretismo religioso, foi iniciada pelo padre Lázaro Muniz, depois do toque de clarins, na sacada da Casa 12. A cor vermelha e o toque musical das religiões de matriz africana marcaram o cenário em homenagem à Santa Bárbara, a padroeira dos bombeiros que, nos cultos afro-baianos, corresponde ao orixá dos ventos, dos raios e tempestades: Iansã.

Reunidos na mesma fé durante, adeptos do catolicismo e do candomblé se unem na missa e na procissão, que segue pelas ruas do Centro Histórico em direção à sede do Comando Geral do Corpo de Bombeiros. Realizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, a festa de Santa Bárbara é registrada pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) como Patrimônio Imaterial da Bahia.

adblock ativo