Festa de Nossa Senhora de Santana deverá atrair 15 mil pessoas em Malhada

A festa de Nossa Senhora de Santana, padroeira da comunidade de Malhadas, no litoral de Mata de São João começou nesta sexta-feira (26), com uma missa, e prossegue até domingo (28). Misturando o sagrado e o profano, o tradicional e a modernidade, o evento reúne manifestações religiosas e culturais, com desfile de blocos e apresentações musicais. Entre as atrações estão Kart Love, Poeta, Gerônimo, Serenão, Azarração e Nu Tchanck, entre outros. A expectativa dos organizadores é que cerca de 15 mil pessoas sejam atraídas ao vilarejo.

PROGRAMAÇÃO:

Bandas

Sábado (27)

20h- Azarração

22h - Serenão

00h - Poeta

02h - Gerônimo

Domingo (28)

20h Nu tchanck

22h Pegadeira

00h Kart Love

Blocos

Sexta (26)

16h - Bloco as Borboletas – Pincel

20h – Bloco Malhadas Reggae Music – Edy Vox

Sábado (27)

15h – Bloco Ostentação – Flavinho e a Carreta

Domingo (28)

15h - Bloco os Putões

