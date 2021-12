Festa da Ostra acontece em Cachoeira neste fim de semana

Começa nesta sexta-feira (19) e segue até domingo (21) a 10ª Festa da Ostra, que acontece na comunidade quilombola do Kaonge, no Vale do Iguape, zona rural do município de Cachoeira. O evento conta com extensa programação, com foco na sustentabilidade e na economia solidária.

No evento, os visitantes poderão provar a diversidade de pratos que tem o marisco como ingrediente principal, além de desfrutar de outros atrativos, como oficinas gratuitas de culinária regional, de construção de apetrechos de pesca artesanal e de manejo de ostra; rodas de conversa; shows; desfile de moda afro-brasileira, atividades recreativas e encontro de comunidades quilombolas.

