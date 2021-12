Festa com aglomeração termina com três presos em Lauro de Freitas

Três homens foram presos e drogas foram apreendidas durante uma festa na noite deste sábado, 2, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com Secretaria de Segurança Pública (SSP), equipes da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), chegaram até a rua Rua Eraldo Barbosa, no bairro de Pitangueiras, após denúncias anônimas feitas por moradores.

No local, os PMs encontraram um evento com cerca de 25 jovens sem máscara, aglomerados, desrespeitando os protocolos de saúde contra a Covid-19. Após dispersar o grupo, as guarnições as guarnições apreenderam três porções de maconha, R$ 3 mil em espécie e um celular, durante buscas dentro da residência.

Conforme a pasta, o evento foi finalizado e três pessoas conduzidas até a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas.

