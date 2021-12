Feira Orgânica apresenta produtos cultivados em escolas

Produtos orgânicos cultivados em escolas públicas integrantes do Projeto Horta nas Escolas serão apresentados e comercializados durante a segunda edição da Feira Orgânica, que acontece na Praça da Igreja, em Praia do Forte, no próximo sábado (25), a partir das 8 h.

Participarão 14 escolas dos municípios de Mata de São João, Camaçari e Entre Rios, com mais de 150 estudantes na faixa etária de 8 a 18 anos. Além do comércio de frutas e hortaliças orgânicas, a feira também contará com apresentações culturais locais e exposição de experimentos científicos realizados por estudantes que participam do projeto. Os visitantes poderão ver o funcionamento de minhocários, plantio de mudas, experimentar o “colha e pague” e trocar conhecimentos com os alunos e técnicos.

Concebido e é executado pelo Instituto Imbassaí, o Projeto Horta nas Escolas visa o aproveitamento de espaços físicos ociosos das unidades escolares públicas para implantação de hortas que possam ser usadas como ambiente pedagógico experimental, estímulo à boa alimentação e fortalecimento da cultura local.

