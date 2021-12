Feira em Lauro de Freitas oferece consultoria contábil gratuita

Na semana do contador, entre os dias 19 e 20, das 18h às 21h, a Unime Lauro de Freitas realiza a Feira de Consultoria Contábil, com orientações e serviços gratuitos nas áreas tributária, financeira e burocrática. O serviço será oferecido por estudantes do oitavo semestre do curso, sob supervisão de professores, distribuídos em cinco mesas. As inscrições para a Feira de Consultoria Contábil podem ser feitas por meio do link: www.abre.ai/feiracontabil . O acesso é mediante doação de um quilo de alimento não perecível (exceto sal), que será entregue à LBV de Lauro de Freitas.

“É uma oportunidade para empresários e microempresários esclarecerem dúvidas sobre temas extremamente relevantes como MEI, planos de negócios, processos para abertura de empresas, entre outros”, explica a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da instituição, Emily Góes.

No espaço sobre organização tributária, os inscritos poderão tirar dúvidas sobre obrigações tributárias, simples nacional, MEI, notas fiscais. A mesa de organização financeira será destinada a orientações a respeito de análise dos relatórios das empresas, capital de giro, sugestões de controle financeiro. Já para quem busca informações sobre abertura de empresa haverá um espaço para tirar dúvidas sobre procedimentos junto aos órgãos públicos. A mesa sobre manutenção contábil esclarecerá dúvidas sobre organização cotidiana contábil das empresas (registros contábeis, livros e relatórios obrigatórios, documentação a ser enviada ao contador etc).

Já o espaço projeto empresarial vai focar em como elaborar um plano de negócios, visando a viabilidade de capital (planejamento do nascimento da empresa, com mapeamento de sua estrutura, setores), plano de cargos e salários, planejamento de marketing e modelos orçamentários.

Durante o evento, que acontece na sede da Unime (Av. Luis Tarquínio Pontes, 600 – Centro), os interessados poderão ainda se inscrever em um treinamento gratuito, com noções de execução financeira, interpretação de relatórios contábeis, gestão de custos e de caixa.

