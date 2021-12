Feira dos Caxixis começa na próxima quinta-feira em Nazaré

A tradicional Feira dos Caxixis, que acontece em Nazaré, será realizada, este ano, durante a Semana Santa - de quinta-feira (29) até o domingo de Páscoa (1º de abril). Mais de 8 mil visitantes são esperados no município baiano. No período, mais de 300 barracas serão montadas no centro da cidade para oferecer a baianos e turistas uma mostra da cultura da Bahia, com destaque para o artesanato típico, principalmente peças esculpidas em barro.

A maioria dos objetos em exposição para venda é produzida nas olarias de Maragogipinho, distrito de Aratuípe, município vizinho. Os visitantes encontrarão uma grande variedade de miniaturas (caxixis), utensílios domésticos, como panelas, artigos de decoração e imagens de santos católicos - tudo criado pelas mãos habilidosas dos artesãos do Recôncavo, como o reconhecido santeiro Rosalvo Santana. Os detalhes e o colorido do artesanato se juntam à programação cultural para atrair turistas no feriadão da Semana Santa.

Programação

A programação musical da festa inclui apresentação dos cantores Danniel Vieira, Pablo, Naiara Azevedo, Saulo, Tierry, Isaac Gomes e bandas como Psirico, Bandana e Papazoni, entre outras atrações que se dividirão em dois palcos: Arena Caxixis e Arena Maria Fumaça, entre a sexta-feira (30) e o domingo (1º).

Quem estiver em Nazaré e quiser relembrar a face religiosa do período, pode percorrer as 14 estações da Via Sacra, com esculturas em tamanho natural, que relembram os últimos momentos da vida de Cristo antes de ser crucificado, na Sexta-feira da Paixão. Outra opção é visitar a estátua de Jesus. O monumento de 15 metros de altura está localizado no Morro do Silêncio.

