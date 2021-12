Feira de arte e design, exposição artística e grupos culturais são atrações do Tempero no Forte

A 13ª edição do Tempero no Forte – Festival de Cultura e Gastronomia, que começa nesta sexta-feira (30), levará à vila da Praia do Forte não só a gastronomia, mas também feira de arte e design, além de diversos grupos culturais. Os eventos artísticos vão acontecer das 16h às 22h, na Praça da Alegria, próximo à Casa de Farinha, até sábado (1º), segundo e último dia do festival.

Com curadoria da artista plástica Maria Luedy, a feira de arte e design reunirá produtos desenvolvidos por artistas e artesãos do Litoral Norte e de Salvador e contará, ainda, com uma instalação assinada pelas artistas visuais Araci Tanan e Maria Luedy e pelo cenógrafo e artista plástico João Teixeira. “Será uma instalação coletiva, na qual as manualidades, a tridimensionalidade e o imaginário estarão presentes”, explicou Luedy.

