Feira Cidadã chega a Cruz das Almas

A Feira Cidadã, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), chega a Cruz das Almas. Nesta quinta (23) e sexta-feira (24), serão realizadas cirurgias de catarata e outras eletivas, como hérnia, histerectomia e vesícula. O evento itinerante oferece, também, rastreamento do câncer de mama, atendimentos odontológico, oftalmológico, ultrassonografias de abdome total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal, partes moles e transvaginal, além de eletrocardiograma e raio-X de tórax. Para ser atendido, o paciente precisa apresentar o Cartão do SUS, comprovante de residência e documento de identidade. Para os exames de imagem, como Raio-X e ultrassonografia, é necessário apresentar também a requisição médica.

“O objetivo da SESAB é regionalizar os serviços de Saúde. A gente aproveita a experiência das Voluntárias Sociais e leva o serviço para mais perto da população, através da Feira Cidadã. Essa capilaridade é importante e já é um sucesso, desafogando as filas de exames importantes e agora também de cirurgias eletivas”, explica a diretora de Projetos Itinerantes Estratégicos da SESAB, Juscélia Nascimento.

A secretária da Sáude de Cruz das Almas, Aline Pires, afirma que a fila de cirurgia de catarata, por exemplo, vai ser zerada. “Outro exemplo é a Odontologia, para a qual temos uma demanda reprimida e vamos atender mais de mil pacientes. Na Oftalmologia, com a cirurgia de catarata, vamos zerar a fila de mais de 200 cirurgias. A estimativa é que sejam realizadas mais de 700 cirurgias de catarata, incluindo pacientes de outros municípios. Em relação às cirurgias de hérnia e histerectomia, vamos acolher essa população e dar resolutividade”.

O coordenador das Feiras Cidadãs, Edvaldo Gomes, informa que esta é a 14ª edição. “Já foram realizados mais de 110 mil atendimentos, aqui esperamos atender mais oito mil pessoas. A presidente das Voluntárias Sociais e primeira-dama do estado, Aline Peixoto, percebeu que as pessoas vinham à Feira Cidadã e eram diagnosticadas com a necessidade de algum tipo de cirurgia, então incluímos as cirurgias eletivas na oferta de serviços. São vesícula, hérnia, histerectomia e aqui estamos oferecendo também a vasectomia”. Ele ressalta, amora a feira termine na sexta-feira, o serviço de Odontologia prossegue até domingo (26); o SAC Móvel, que também está na cidade, abre até sábado; e as cirurgias de catarata e eletivas serão realizadas na próxima semana.

adblock ativo