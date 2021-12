Feira Cidadã atende a sete mil pessoas em Catu

As populações de Catu e de municípios vizinhos foram beneficiadas com serviços de saúde e cidadania com a Feira Cidadã, que aconteceu nesta quinta-feira (12), em uma realização das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). A primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais, Aline Peixoto, compareceu para acompanhar os serviços prestados na ação, cuja meta inicial era atender cinco mil pessoas, mas, em decorrência da grande demanda, foram abertas mais duas mil vagas extras.

O coordenador de Ações Comunitárias das VSBA, Edvaldo Gomes, ressaltou a importância da realização do evento no interior do Estado. “É uma oportunidade de levar acesso às políticas públicas para comunidades carentes, oferecendo serviços de saúde e cidadania de qualidade”. Na área de procedimentos médicos, foram oferecidos exames de mamografia; ultrassonografia (mama, abdômen total, tireoide, vias urinarias, próstata via abdominal e partes moles); e ginecologia/preventivo.

A população teve a possibilidade, ainda, de aferir a pressão arterial, fazer a medição do índice glicêmico e obter orientação nutricional. Nos casos em que foi necessária uma complementação, foi feito o agendamento de procedimentos para a realização posterior em unidades de saúde da cidade. Para as crianças, a feira abriu o Espaço Brinquedoteca, com atividades lúdicas e recreativas.

A região de Porto Seguro será a próxima a ser beneficiada com a Feira Cidadã, no próximo dia 18.

adblock ativo