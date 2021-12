Fazenda de produtos da Agricultura Familiar recebe visita de estudantes

A produção de alimentos orgânicos da Agricultura Familiar na Fazenda Rancho Alegre, na localidade de Arembepe, em Camaçari, foi visitada pelos estudantes do Colégio Estadual Pinto de Aguiar, em Salvador. Promovida pela equipe de Nutrição da Secretaria da Educação do Estado, a ação pedagógica, intitulada “A sustentabilidade na alimentação escolar”, integra a 3ª Jornada de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) 2019, uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Durante a aula de campo, os alunos aprenderam como é feito o trabalho dos agricultores familiares, desde o preparo da terra até a colheita, e como se dá a entrega dos produtos nas escolas da rede estadual.

“O nosso objetivo é mostrar para esses jovens a importância da Agricultura Familiar e de todo o cuidado que esses pequenos agricultores têm com os alimentos que são servidos na alimentação escolar. Conversamos sobre os alimentos orgânicos e com agrotóxicos, mostramos a lida dos produtores, o caminho que é feito até as escolas e visitamos a plantação. Eles ficaram encantados, pois muitos não conheciam como era feito esse manejo com a terra”, explicou a coordenadora do Programa de Alimentação Escolar, Amanda Lima, ressaltando que a atividade faz parte do projeto Educação Nutricional, que a Secretaria está implantando nas escolas da rede estadual. .

Durante o encontro com os estudantes, a presidente da Cooperativa Central da Agricultura Familiar, Reforma Agrária, de Trabalho e de Economia Solidária Urbana e Rural da Bahia (COOPERCENTRAL), Débora Rodrigues, explicou como é feita a entrega dos alimentos nas escolas estaduais da Região Metropolitana, bem como de Salvador. “Junto com os produtores da Agricultura Familiar da associação, garantimos a entrega de produtos saudáveis e fresquinhos a cerca de 30 escolas. Pelo menos uma vez por semana, essas escolas recebem nossos itens, entre hortaliças, frutas e legumes livre de qualquer química”.

Além de conhecer a rotina de produção das frutas, legumes e hortaliças que são cultivados na associação, os estudantes tiraram dúvidas e experimentaram frutas colhidas no pé. A estudante Ana Vitória Gonçalves, 12, falou sobre o seu aproveitamento da visita. “Foi um passeio muito legal e divertido. Tomei água de coco, conheci pés de abacaxi, maracujá e macaxeira. Aprendi como é feito o plantio das hortaliças e da importância da alimentação orgânica, com produtos sem agrotóxico, que é um veneno para nossa saúde”, destaca.

A colega Anna Gabrielli Amorim, 12, também comentou sobre a experiência: “Preparamos a terra e plantamos as sementes do milho. Fiquei sabendo que os animais também podem ser prejudiciais à nossa saúde, pois se alimentam de produtos envenenados com agrotóxicos e recebem hormônios. É bom saber que a escola está cuidando da nossa saúde oferecendo uma alimentação de qualidade”.

