Fantasias marcam a tradição no Carnaval de Maragogipe

Com a tradição de mais de 100 anos e reconhecido como patrimônio cultural imaterial do Estado através do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Cultura, o Carnaval de Maragogipe tem início nesta sexta-feira (21). Nos cinco dias de folia, o público poderá curtir ao som das marchinhas que circulam pelas ruas e praças da cidade.

Destaque para as coloridas e requintadas fantasias, comuns aos carnavais do século XIX e comparadas ao Carnaval de Veneza, na Itália. Os foliões poderão se diverstir, ainda, nos shows de Rafa & Pipo, Hiago Danadinho, Nenho, Danniel Vieira e Kart Love. A prefeitura de Maragogipe conta com o apoio financeiro do IPAC para a realização da tradicional festa.

