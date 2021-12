Fábrica de suporte ao setor automotivo poderá ser instalada em Madre de Deus

Uma fábrica de vinil poderá ser instalada no município de Madre de Deus. Em uma rodada de negócios promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE), entre a Ford e a empresa Endutex, com sede em Portugal, foram apresentadas aos empresários as potencialidades do Estado e do município, os benefícios fiscais e de infraestrutura.

A presença do diretor de Compras da Ford para a América do Sul, Cesar Anzola, se deu pela possibilidade de a Endutex fornecer material sintético para a utilização nos bancos de automóveis fabricados pela montadora. José Ricardo Abreu, diretor-geral da Endutex, e Vasco Silva, diretor Comercial, representaram a empresa portuguesa.

“A SDE tem esse papel de ser um indutor de novos investimentos. É importante levarmos essa empresa para Madre de Deus. O Governo do Estado dará todos os incentivos necessários para concretizarmos essa parceria. Nossa meta é atrair novos investidores e fortalecer a cadeia produtiva com aqueles que já investem na Bahia”, afirmou o vice-governador e gestor da SDE, João Leão.

