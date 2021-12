Fábrica de laticínio que produz queijo de cabra recebe certificação

Com o Certificado de Inspeção Estadual, concedido pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), a empresa de laticínio Kadosh sediada em Vila de Abrantes, em Camaçari, passa a produzir, transitar e comercializar cinco tipos de queijos provenientes do leite de cabra. O Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) foi entregue aos sócios-proprietários da fábrica pelo diretor-geral da ADAB, Paulo Cezar, e do diretor de Inspeção de Produtos de Origem Agropecuária (DIPA), Willadesmon Santos.

O gestor da ADBA comentou sobre a ação: “Fico feliz em ver um estabelecimento certificado. Aqui eles estão prontos para produzir produtos de excelente qualidade, armazenar e vender por todo o Estado da Bahia. Quero agradecer, em nome de todo o corpo técnico da ADAB, o apoio do Governo do Estado à essa fábrica, que contribuirá ainda mais com o desenvolvimento da Bahia com a geração de emprego e renda”.

Com o selo, a empresa pretende atingir a marca der 100 kg de queijo por dia e cerca de três mil/mês. Em toda a área de produção são gerados seis empregos diretos, nesse primeiro momento, e mais de 20 indiretos. “Agimos dentro dos critérios técnicos para essa certificação. A equipe de fiscais está de parabéns por colaborar para que mais um laticínio adquirisse o S.I.E. Em nome de toda a equipe da DIPA, agradecemos aos colaboradores e temos a certeza que a Bahia se torna também referência na produção de laticínios da caprinocultura”, destacou Willadesmon Santos.

