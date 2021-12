Fábrica de Dias d'Ávila lança nova coleção de revestimentos em mostra paulista

Fabricante de pisos e revestimentos cerâmicos, com duas unidades no município de Dias d’Àvila, o Grupo Fragnani apresentará a sua nova coleção na Expo Revestir, considerada a maior mostra da América Latina envolvendo empresas do segmento, que ocorre de 12 a 15 de março, em São Paulo. Detentor de quatro marcas – Incefra, Incenor, Tecnogres e In Out Porcelanatos – o Grupo Fragnani investe em novidades que agregam inovação no design e no processo produtivo sustentável. Os novos formatos apresentados na Expo Revestir serão 37x74cm (monoporosa), 25x103cm (porcelanato) e réguas 51x103cm (porcelanato).

Para a Expo Revestir, a Fragnani levará os novos formatos de produtos das marcas Tecnogres, produzida na Bahia, e In Out Porcelanatos, fabricada na unidade paulista da empresa. “Os porcelanatos em grandes formatos serão os destaques de lançamentos da Tecnogres e Incefra, na Expo Revestir. O estilo régua está de volta com um novo formato 25x103 cm e uma diversidade de cores e texturas amadeiradas ainda maior. Os porcelanatos neste estilo são amplamente difundidos na decoração pelo público mais exigente - arquitetos e design de interiores - pois apresentam a versatilidade da madeira aliada à facilidade de aplicação, manutenção e alta resistência do porcelanato”, detalha a gerente de marketing do Grupo Fragnani, Bianca Fragnani.

O gestor de Negócios da Incefra Revestimentos Cerâmicos, Guilherme Dias, afirma que a nova edição do evento traz de boas expectativas. "Estamos otimistas. Será mais uma Revestir de grandes novidades que irão, mais uma vez, revolucionar o segmento. Nossa expectativa é de crescimento em relação a Revestir 2018, em função das novidades que a empresa levará para o evento e com a ampliação no mix de porcelanato esmaltado polido. Vale ressaltar que somos a única empresa do mercado brasileiro com tamanha tecnologia relacionada à porcelanatos de grandes formatos", afirma.

Para 2019, na opinião do coordenador de Desenvolvimento das marcas Incenor e Tecnogres, Jefferson Divino, o mercado aposta em cerâmicas com formatos grandes, já que o maximalismo proporciona um visual mais uniforme ao ambiente, permitindo a instalação do revestimento com menos emendas entre as peças, além de criar um efeito de amplitude em espaços menores. Além do formato do revestimento, o especialista acredita que há uma preocupação em buscar materiais e cores que forneçam a sensação de aconchego. "Os tons mais quentes estão em evidência. São peças harmoniosas, que ajudam a criar um ambiente aconchegante e relaxante", explica, destacando que outra tendência é procurar referências nos elementos da natureza, como os materiais em madeiras, que continuam em destaque.

