Exposição sobre cultura junina pode ser visitada em Lauro de Freitas

A exposição fotográfica “Manifestações culturais juninas da cidade”, instalada no Terminal Turístico Mãe Mirinha, em Portão, pode ser visitada até o dia 2/7, sempre das 8h às 14h, com entrada é franca. A iniciativa da Secretaria de Cultura e Turismo de Lauro de Freitas visa a retomada das atividades do Núcleo de Museu, que ficou desativado por um período de três anos.

O professor e historiador Gildásio Freitas explica que, por meio de fotos dos grupos tradicionais que desfilam na cidade para comemorar o São João (como Arrasta Jegue, Chapéu e Gravata e Nego Fujão), e de manifestações típicas (como o samba junino e as sambadeiras do Quingoma), os visitantes poderão revisitar a arquitetura antiga de Lauro de Freitas, relembrar personalidades e matar a saudade dos velhos tempos.

“O Arrasta Jegue, por exemplo, que fez e faz a alegria de muitas famílias da cidade, é um dos mais antigos. A intenção é levantar a memória do município e este período junino veio a calhar, já que temos tantas ricas manifestações culturais”, observa Freitas.

