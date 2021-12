Exposição a céu aberto celebra 183 anos de Cachoeira

Uma exposição fotográfica a céu aberto, transformando Cachoeira em uma cidade museu, que, nesta sexta-feira, 13 de março, completa 183 anos de emancipação política. A iniciativa, contemplada no primeiro Edital Setorial de Cultura de Cachoeira, integra o projeto “Eu sou patrimônio!”, que promoveu, entre os meses de agosto e novembro de 2019, oficinas de fotografia e educação patrimonial para jovens e adultos. A abertura da mostra será nesta quinta-feira (12), às 17 h, no Museu Galeria do Hansen, com uma roda de conversa com os homenageados e seus respectivos fotógrafos explicando a razão de os terem escolhido. Em seguida, o grupo Esmola Cantada abre oficialmente a exposição, que tomará as ruas da cidade em formato "lambe-lambe". O evento acontece até o dia 30 de maio.

Em um processo de investigação, reconhecimento e valorização do patrimônio imaterial, foram fotografadas pessoas mantenedoras das tradições culturais do território. Figuras como o artesão Louco Filho, o escritor Raimundo Cerqueira, Babiu trançadeira, Seu Walter fotógrafo, a marisqueira Célia de Oxum, o músico Valmir da Boa Morte e Sueli - a baiana do sax foram alvo das lentes dos 21 participantes da oficina, que clicaram, em preto e branco, personalidades da comunidade cachoeirana.

A coordenadora do projeto, Luísa Mahin, explica que, a partir da provocação "Eu sou patrimônio?", os participantes foram estimulados a refletir sobre o sentido do que é ser patrimônio cultural, o valor desse status para as vidas individuais e coletivas e o impacto desse legado para o desenvolvimento do território. "A partir de oficinas e vivências eles escolheram pessoas da cidade que entenderam como mantenedoras do nosso patrimônio cultural através de seus saberes e fazeres. Com a exposição, teremos a oportunidade de reverenciar essas pessoas, que representam o coletivo”.

A iniciativa da exposição, completa Luísa, tem a intenção de fomentar Cachoeira como cidade museu, construída com a participação popular e coletiva, dando início a um processo que se ampliará com o aprimoramento do projeto após essa etapa inicial. Dona do segundo maior parque arquitetônico barroco da Bahia, Cachoeira abriga diversas manifestações culturais, práticas, hábitos e tradições que a credenciam como importante polo da cultura viva. Esse rico acervo material e imaterial faz de Cachoeira um lugar ímpar, um museu vivo e dinâmico.

Dona Carmelita é uma das pessoas fotografadas para a exposição comemorativa.

