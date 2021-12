Exporural 2018 começa domingo em Salvador

A Exporural 2018, um dos eventos agropecuários mais importantes no Norte-Nordeste, começa no próximo domingo (12), no Parque de Exposições de Salvador, e recebe cerca de 1,5 mil animais. Nesta edição, a estimativa é que a exposição, que começa às 8h e segue até as 20h, diariamente, movimente um público de 100 mil pessoas nos oito dias da feira, que termina no dia 19. O ingresso para acesso à exposição custa R$ 10; crianças de até 10 anos e adultos a partir de 60 anos não pagam.

O evento oficial de abertura da Exporural 2018 acontece, no entanto, um dia antes da abertura dos portões do Parque de Exposições. No sábado (11), acontecerá a tradicional cavalgada, reunindo 300 cavaleiros e amazonas. O encontro será no Jardim de Alah com previsão de saída às 14h e de chegada ao Parque de Exposições às 18h.

Preparação

A partir desta segunda-feira (6), o espaço começa a ser preparado para receber a exposição. A organização do evento atua com o esquema de plantões 24h, envolvendo equipes de técnicos, veterinários e também rede de apoio formada por seguranças e agentes de limpeza para manutenção das baias, pavilhões e áreas comuns.

Para garantir a sanidade do rebanho participante, uma equipe especializada da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) realizará nesta segunda (6) e terça-feira (7) o trabalho de desinfecção dos pavilhões do Parque, onde os animais serão abrigados. A atividade segue na sexta-feira (10) e sábado (11) com a recepção dos animais, quando serão exigidos dos criadores os laudos e documentos necessários para cada espécie.

