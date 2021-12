Expansão da malha aérea internacional é prioridade para crescimento turístico

A expansão da malha aérea internacional como uma das estratégias prioritárias para o desenvolvimento turístico baiano foi um dos temas dialogados entre a Secretaria de Turismo do Estado, a Federação do Comércio (FECOMÉRCIO) e Câmara Empresarial do Turismo, durante reunião com seus representantes, nesta terça-feira 22. Até julho, segundo o secretário do Turismo, José Alves, a Bahia passará de 23 para 31 frequências internacionais regulares. "Isto é fruto de uma acertada política de incentivos fiscais concedidos pelo governo estadual às empresas aéreas. A maior oferta de voos internacionais é imprescindível para a expansão do turismo”, destacou.

Além da promoção do destino e ampliação da oferta de voos, o gestor estadual falou focou na qualificação profissional, diversificação de produtos, infraestrutura e ação integrada com diversas secretarias. José Alves ressaltou, ainda, que a importância econômica do setor está traduzida no Mapa Turístico da Bahia. “Incentivamos as administrações municipais a atenderem às exigências para ingressar no mapa. E, com isso, elevamos de 117 para 150 o número de municípios turísticos”.

Durante a reunião, o secretário frisou, também, que, este ano, a divulgação da Bahia está sendo feita em 25 feiras internacionais da América Latina e Europa, assim como em 27 eventos que ocorrem em Estados brasileiros. Aproveitou para fazer um chamamento a hoteleiros, operadores e companhias aéreas para que participem dos eventos onde a Bahia é divulgada. “Estamos abrindo o caminho nos mercados interno e externo com a divulgação, mas quem comercializa pacotes e serviços são vocês”, pontuou.

Dentro da política de expansão da malha aérea, o Brasil já recebe voos diretos vindos de Portugal, Argentina, Espanha e Colômbia. No mês passado, a Latam Linhas Aéreas colocou em operação o voo Miami-Salvador. A Cabo Verde Airlines, por sua vez, vai lançar novas frequências para a Bahia, em junho, e a Copa Airlines vai operar a rota Panamá-Salvador, em julho próximo.

