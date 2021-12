Ex-ás de paus do baralho da SSP morre em confronto com a polícia

Um homem apontado como o ex-ás de paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP) morreu em confronto com a polícia nesta sexta-feira, 26, em Camaçari (distante 47,1 km de Salvador), Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Segundo informações da SSP, o suspeito foi inserido no baralho em novembro de 2018. Ele era procurado por homicídio no município baiano de Mundo Novo, na região da Chapada Diamantina, e estava escondido em Camaçari.

Para cumprir os três mandados de prisão contra o homem, os policiais contaram com a ajuda de denúncias anônimas. Conforme a SSP, ao localizar o esconderijo, os agentes foram recebidos a tiros pelo ex-baralho, que acabou ferido no revide.

O suspeito chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral de Camaçari (HGC), mas não resistiu. Com ele, foram encontrados um revólver taurus, calibre 38, uma faca de caça, cerca de R$ 2.130, além de drogas.

A ação teve apoio da Polícia Federal (PF), no levantamento das informações. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

