Eventos cultural e religioso marcam as comemorações dos 172 anos de Mata de São João

Um festival cultural marcou o 172º aniversário de emancipação política Mata de São João, no domingo (15). Os festejos começaram às 5 da manhã com alvorada de fogos e, às 18h, houve a missa na Igreja da Matriz. Na Praça Barão Açu da Torre, o público assistiu a um concurso de bandas e fanfarras e às apresentações do Conservatório de Música, do Coral Vozes de Mata de São João e do Grupo de Violões e Filarmônica. As atividades são resultado do trabalho realizado no Conservatório de Música, projeto lançado pela prefeitura municipal há pouco mais de um ano, já atendendo a mais de mil jovens e crianças de Mata de São João.

As comemorações, que começaram no início do mês com uma agenda de atividades culturais, segue até o dia 28, encerrando com a Semana da Cultura Evangélica, no Barro Branco, no Litoral. No domingo, o ponto alto das comemorações, após a missa, o Grupo da Filarmônica 8 de Dezembro finalizou a missa tocando o Hino de Mata de São João e, em seguida, o clássico “Parabéns”

