Evento internacional em Praia do Forte discute igualdade de direitos para negros

Temas como o fortalecimento das políticas de igualdade de direitos econômicos, sociais, culturais, civis e políticos serão debatidos no VI Encontro Internacional Pan-Africano, que começa nesta sexta-feira (22), no Centro de Convenções da Praia do Forte. Participam do evento personalidades nacionais e internacionais, como o ex-goleiro da Seleção Francesa, Bernard Lama, campeão mundial de 1998.

A sexta edição do VI Encontro Internacional Pan-Africano tem o objetivo de construir um diálogo intercultural sustentável entre os atores da sociedade civil e das organizações política, econômicas e culturais. O evento é organizado pela Associação France Bahia, sediada em Paris, em parceria com a Prefeitura Municipal de Mata de São João. Desde 2011 a Associação France Bahia organiza uma série de encontros entre personalidades do Brasil, da França, da África e das Comunidades Africanas na Europa.

“O Encontro Internacional Pan-Africano é uma oportunidade para a gente discutir os direitos da população negra, que foram negados ao longo da história. Eventos como este, assim como o Dia Nacional da Consciência, trazem à luz para um debate”, destaca o secretário de Cultura e Turismo de Mata de São João, Ricardo Matense.

Bernard Lama - Nascido na Guiana Francesa, o ex-goleiro da Seleção Francesa e do Paris Saint-Germain, Bernard Lama, falará sobre suas experiências como atleta negro internacional e sobre o seu trabalho à frente do Instituto Diambars. A organização trabalha com preparação de atletas e de profissionais de diversas áreas do futebol, na França, na Alemanha, na Rússia e em países africanos.

adblock ativo