Evento gastronômico movimenta Praia do Forte neste sábado

Em sua segunda edição, o evento gastronômico “Fogo”, que acontece neste sábado (14), a partir das 14h, no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, irá reunir 28 renomados chefs assadores de todo o Brasil, que vão dividir o preparo dos alimentos em fogo e brasa. Dentro de uma atmosfera premium que, segundo os seus organizadores, vai muito além da carne, a ideia é mesclar rusticidade com elegância, em meio ao conceito de confort food.

“Fogo” é open food e open bar das cervejas Colorado, Budweiser e Serramalte. A estrutura conta com 17 estações e 25 tipos de preparo, além de atrações musicais, a cargo de Jokermen, Pablo Moraes e Clariana, que vão interpretar clássicos de Bob Dylan, Amy Winehouse e Novos Baianos, entre outros nomes. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Sympla. O evento é idealizado pelo empresário Bruno Boscolo e pelo chef de cozinha Caco Marinho, do Restaurante DOQ American BBQ.

adblock ativo