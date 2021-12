Evento esportivo incrementa o turismo da Ilha de Itaparica

Cerca de 500 atletas da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de Alagoas participaram, neste sábado (4), da 11ª Corrida Running Daventura, no município de Itaparica. Com apoio da Secretaria do Turismo do Estado da Bahia, o evento esportivo busca, segundo os seus organizadores, contribuir para o combate à sazonalidade do turismo.

Com categorias de seis e 16 quilômetros e participantes de 18 a 65 anos, a corrida teve como roteiro pontos turísticos da Ilha de Itaparica, a exemplo da Fonte da Bica e a Igreja do Santíssimo Sacramento, além de praias e manguezais. A competição é válida pela primeira etapa do Circuito Baiano de Trail Running, realizado pela Federação Baiana de Atletismo

Por conta da corrida, os meios de hospedagem localizados no Centro Histórico registraram ocupação de 100%, conforme dados da Secretaria Municipal de Turismo. Já nas pousadas de localidades como Ponta de Areia, a taxa foi de 70%. Foi o caso do Hotel Icaraí, a 100 metros do Forte de São Lourenço, ponto de largada da corrida. Dos 48 apartamentos do empreendimento, segundo a encarregada de reservas, Edna Clara, 45 foram ocupados por participantes da Running Daventura, bem como das maratonas aquáticas que a Federação Baiana de Desportos Aquáticos promove no domingo (5).

Zona turística

A Ilha de Itaparica será contemplada com ações do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (PRODETUR), que tem como objetivo fomentar os turismos náutico e cultural na zona turística da Baía de Todos-os-Santos. A sede de Itaparica e a localidade de Cacha Pregos, em Vera Cruz, receberão bases náuticas para dar suporte a velejadores e turistas.

