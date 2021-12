Evento de moda, música e gastronomia vai movimentar Imbassaí

A Praia de Imbassaí vai ser tomada de música, moda, artesanato, gastronomia e bazar do Cinerama, neste sábado (31), das 16h às 22h. É o Mercadilho Sunset, que promete movimentar a Pousada Araçás Village com diversos atrativos. Com entrada franca, a feira colaborativa promete diversão com ensaio da banda Honolulu Bahia, formada por Savatin e Mel Trevisani, e pista eletrônica sob o comando dos DJs Jorge Itaitu e Nelo.

