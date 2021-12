Estudantes são premiados em Programa de incentivo à leitura

O programa Mais Leitura, criado há seis anos pela prefeitura de Mata de São João, em parceria com a Secretaria da Educação do município, está premiando os estudantes por terem lido, no mínimo, 20 livros em 2016. Ao todo, 3.604 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental ao Ensino de Jovens e Adultos (EJA) de 27 escolas do município estão sendo contemplados. A premiação visa incentivar a leitura, fomentando a cultura do livro.

A coordenadora do projeto, Cláudia Paiva, ressalta a importância da iniciativa: “Este programa tem o objetivo de despertar o interesse de nossas crianças pela leitura, para que eles reconheçam a importância do hábito de ler, desenvolvendo, assim, a criatividade interpretativa, de modo a facilitar a assimilação de conteúdos”.

Para o prefeito Marcelo Oliveira, “o Mais Leitura estimula os estudantes, mas cabe ao educador promover a ampliação desse contato com os mais variados tipos de gêneros textuais, inclusive os orais e não verbais, considerando que a leitura é crucial para a aprendizagem”.

adblock ativo