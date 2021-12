Estudantes do Recôncavo Baiano fazem visita técnica em Imbassaí

Conhecer de perto o funcionamento de um grande hotel foi uma experiência inusitada para os estudantes do 4º ano do curso técnico em Administração do Colégio Estadual de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Eles realizaram uma visita técnica à localidade de Imbassaí, em Camaçari, onde tiveram aula prática marca o aprendizado e a formação dos futuros profissionais em sua área de conhecimento.

A estudante Valéria Santos Souza, 20, conta que trouxe da visita técnica uma visão mais detalhista de sua futura profissão. “Aqui em nossa cidade, apesar de ser turística, não temos hotéis de grande porte, como este que visitamos. Pude acompanhar o planejamento de trabalho de todos os setores. Foi bastante interessante ter contato com essa realidade que será a nossa rotina de trabalho quando estivermos formados”, pontuou.

O colega Wilissan de Oliveira Costa, 19, também atestou que as idas a campo são importantes para fixação do aprendizado. “Além disso, é uma oportunidade de ver de perto o funcionamento da empresa, o marketing, a logística, tudo funcionando como uma engrenagem. Ainda pude conhecer outros profissionais que já trabalham nessa área e isso somou muito ao meu conhecimento”, disse.

O entusiasmo dos estudantes ao conferirem na prática a profissão que vão desenvolver futuramente foi comentado pela coordenadora pedagógica Maria do Rosário, que os acompanhou na visita técnica. “Eles estiveram em todas as instalações do hotel, tiraram muitas dúvidas com os funcionários, gerentes e ficaram muito felizes com o conhecimento adquirido. Muitos são de origem humilde, nunca estiveram em um hotel antes, esta visita reflete tanto na vida escolar deles, como na vida pessoal. Eles voltaram vendo o curso com outro olhar, mais empoderados”, disse, destacando que os estudantes farão uma exposição das fotos no dia 20 de setembro, no próprio colégio.

