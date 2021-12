Estudantes de Matra de São João assistem a espetáculo circense

O Projeto Agenda Cultural, da Prefeitura Municipal de Mata de São João, levou cerca de 700 alunos das redes de ensino municipal e estadual a uma sessão especial do Circo Globo Max. A ação, realizada por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECULT), com o apoio da Secretaria de Educação do município, reuniu crianças e adolescentes, muitos dos quais nunca tinham assistido à uma apresentação circense.

“A SECULT, através do Agenda Cultural, entende que nossas crianças e jovens precisam ter acesso à cultura e à diversão, e entendemos que muitos deles são de famílias que não têm condições de proporcionar esse acesso”, destacou o secretário Ricardo Matense.

O Circo Globo Max, do interior de São Paulo, é composto da quinta geração de uma tradicional família circense brasileira, a Signorelli. Com uma grande estrutura e capacidade para cerca de mil espectadores, eles viajam o Brasil para levar diversão. De acordo com Vitória Signorelli, 18, vários membros da família participam dos espetáculos, como trapezistas, globo da morte, malabaristas e contorcionistas.

