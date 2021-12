Estudantes de Mata de São João visitam tribo indígena

Cerca de 20 estudantes da Escola Municipal São Vicente, localizada na Vila de Diogo, em Mata de São João, visitaram, na manhã desta terça-feira (21), a tribo indígena Kariri Xocó. A visitação aconteceu no Ecoparque da Mata, em Entre Rios. Os alunos que participaram da ação fazem parte do Acontecer, projeto de esportes, que preza a igualdade de gênero. A tribo Kariri Xocó é originária das margens do Rio São Francisco, no Estado de Alagoas.

As atividades foram iniciadas com o Toré, um ritual indígena de agradecimento e boas-vindas. Logo após, os Índios da tribo acompanharam os alunos em uma caminhada pela Mata Atlântica, seguida de um bate-papo enriquecedor com o Cacique Paruanã, e pinturas corporais com Genipabu.

Em breve, será construído no Ecoparque da Mata, um Centro de Visitação Indígena totalmente aberto ao público, com o intuito de oferecer aos visitantes um contato direto com as tribos indígenas, que por muito tempo contribuiu com a evolução cultural do Brasil.

adblock ativo