Estudantes de Lauro de Freitas criam robô Spider-Tech

A Robótica é utilizada para criar o protótipo de uma aranha, pelos estudantes do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Tecnologia, Informação e Comunicação, unidade da rede estadual de ensino localizada em Lauro de Freitas. O Spider-Tech ou aranha tecnológica imita o comportamento do aracnídeo e é capaz de representar os seus meios de defesa. O objetivo do projeto, segundo os alunos, é facilitar uma maior compreensão sobre o assunto nas aulas de Biologia. A inovação é uma das atrações da 1ª Feira de Artes, Ciências, Engenharia e Matemática do CEEP, que será realizada nesta quinta-feira (1º).

O estudante Renan Abreu, 17, um dos participantes do projeto, explica que o Spider-Tech já tem dois modelos desenvolvidos e que foram feitos em uma impressora 3D, contendo essencialmente uma placa Arduino e Servos Motores, tendo sua linguagem de programação em C++. “O que nós, os desenvolvedores, pretendemos conseguir no momento atual é uma comprovação científica do quão eficiente ele pode ser e, para isso, demos aulas no Ensino Fundamental para realizar este levantamento de dados. Ao nosso ver, o Spider-Tech é uma excelente junção entre as áreas Biológicas e Tecnológicas”, disse o aluno.

O diretor do CEEP, Denis Rios Daltro, explica que serão apresentados mais de 20 projetos, todos desenvolvidos por alunos da unidade escolar, ajudados pelos professores orientadores. “A feira é uma oportunidade de unirmos teoria e prática, além de ser um espaço para o aluno mostrar o conhecimento adquirido. A ideia é despertar o interesse pela iniciação científica e para a vocação de cada um, seja na área de Humanas, de Engenharia ou de Ciência, entre outras”, afirmou.

A feira apresenta como tema “Ciência para a Redução das Desigualdades” e reunirá tecnologias sociais e inovações, de baixo custo e de grande alcance social, desenvolvidas pelos estudantes. O sistema de irrigação automatizado é um dos exemplos, bem como o Recicla Jovem, que visa à sustentabilidade socioambiental.

