Estudantes de Castro Alves recebem novo fardamento

Mais de três mil fardas estão sendo entregues aos estudantes da rede municipal de Castro Alves, tanto da sede do município, como da zona rural. A distribuição do fardamento foi iniciada nesta sexta-feira (8), através da Secretaria de Educação, nas escolas Osvaldo Campos e Eugênio Araújo. São mais de 7.500 peças, com um investimento de, aproximadamente, R$ 75 mil.

Crianças matriculadas em creches, na Educação Infantil e em anos iniciais do Ensino Fundamental receberam kits compostos por três peças: bermuda, camiseta e camisa para os meninos, e short-saia, camiseta e camisa para as meninas. Já os estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) receberam camisas.

A secretaria de Educação, Fernanda Carvalho, ressaltou a importância da padronização dos alunos: “Além da praticidade para os estudantes e economia para os pais, os uniformes representam importante item de identificação”.

