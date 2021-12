Estudantes de Candeias ganham certificado “Cárie zero”

Alunos do Centro Educacional Gisella Tygel, em Candeias, foram beneficiados com a realização de 3.454 procedimentos bucais clínicos. As ações preventivas e educativas, que contemplaram 574 estudantes, foram viabilizadas por meio do Programa Odontomóvel, da Ford, que entregou à unidade escolar, nesta quinta-feira (25), o certificado “Cárie zero”. A instituição de ensino é a segunda a receber a certificação desde que o projeto foi implantado, em 2016.

A diretora do centro educacional, Adeilza Costa, falou sobre a importância do projeto. “Os pais deixaram claro o quanto esse projeto modificou a vida de seus filhos. Esta é uma comunidade carente e o acesso a tratamento dentário é muito difícil. Só temos a agradecer”.

A gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da Ford América do Sul, Roberta Madke, destacou que é simbólica a entrega do certificado “Cárie Zero” nesta data, quando se comemora o Dia Nacional do Cirurgião-dentista e o Dia Nacional da Saúde Bucal. “Uma pesquisa indica que 16 milhões de brasileiros vivem sem nenhum dente e esse é um fator que prejudica muito a qualidade de vida. Por isso a importância das ações realizadas pelo Programa Odontomóvel”.

Além da prevenção, o Programa Odontomóvel busca mobilizar, capacitar, conscientizar e propor uma mudança de atitude nas pessoas, sejam alunos, pais ou professores, em relação à saúde bucal. No Brasil são três unidades em funcionamento, sendo duas na Bahia – em Camaçari e Candeias - e outra no Ceará, em Horizonte. Até o momento, desde 2011, o Programa já atendeu a 24.052 alunos e realizou 62.294 procedimentos clínicos, segundo dados da empresa.

