Estudantes de Camaçari participam do Programa Ford de Educação para Jovens

Estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino estão participando da terceira edição do Programa Ford de Educação para Jovens. Eles assistem a palestras motivacionais ministradas por colaboradores da Ford, que abordam histórias reais de superação e sucesso profissional. Atualmente, esses alunos estão cursando o Ciclo Comportamental, que tem 150 horas de duração. Em breve, iniciarão os cursos técnicos, com duração de 160 horas, com opções de qualificação profissional nas áreas de Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Mecânico Automotivo e Logística. As aulas são ministradas no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) Camaçari, de segunda a sexta-feira.

O analista de Recursos Humanos da Ford, João Gomes, que abordou temas como carreira e vocação profissional, compartilhou a história, contando que estudou em escola pública, prestou vestibular para Direito e para Produção Cultural, mas acabou ganhando uma bolsa de estudos integral em uma faculdade particular de Psicologia, onde se formou e, desde 2013, ingressou na empresa. “Tive algumas oportunidades na vida e soube aproveitá-las. Sempre fui um aluno regular, mas muito esforçado; estudava muito e trabalhava. O estudo e o empenho de hoje são a base para o que será conquistado no futuro. Preparem-se agora para que vocês estejam prontos para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que virão”, orientou.

Além de participar de palestras sobre carreira, os alunos têm a oportunidade de conhecer fábricas do Polo Industrial de Camaçari, como a própria planta da Ford, que foi visitada pelo grupo, em dezembro último. Os jovens também estão recebendo os cuidados do Odontomóvel, outro projeto social realizado pela empresa que leva saúde bucal aos estudantes por meio de um consultório odontológico itinerante.

Criado em outubro de 2015, o Programa Ford de Educação para Jovens tem como objetivo contribuir para mudar a realidade de centenas de estudantes baianos. Promovido pela Ford em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e com o apoio das Secretarias de Educação do Estado e do município, o programa prevê o desenvolvimento de competências de relacionamento e de gestão, com foco principal na postura e comportamento ético. A seleção dos alunos está relacionada às suas notas em Língua Portuguesa e Matemática ao longo do ano. Os 100 alunos com melhor pontuação foram convidados para o projeto, que já formou cerca de 200 jovens nas edições anteriores.

