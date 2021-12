Estudantes de Camaçari participam de palestra sobre inovação e tecnologia

A aplicação da tecnologia e da inovação na vida das pessoas e no mercado de trabalho foi o tema da palestra realizada pelo analista de Treinamento e Desenvolvimento da Ford, Robson Oliveira, direcionada a estudantes do Ensino Fundamental II da rede pública do município do curso de Robótica do Programa Ford de Educação para Jovens de Camaçari, criado em 2015, em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e apoio das Secretarias de Educação do Estado e do município.

O palestrante ressaltou questões voltadas à inovação e suas aplicações, além de falar sobre a sua trajetória profissional e motivar os alunos a identificarem seus objetivos no mundo do trabalho.“Hoje, a inteligência artificial, que tem o mesmo princípio da robótica, é aplicada nas mais diversas atividades e produtos, desde procedimentos cirúrgicos até o desenvolvimento de veículos autônomos”, destacou Robson, que é graduado em Tecnologia da Informação e integra a equipe do Centro de Desenvolvimento de Produtos em Camaçari.

