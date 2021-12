Estudantes da rede municipal de Mata de São João retomam as atividades escolares

Mais de nove mil alunos retornam às salas de aula da rede municipal de Mata de São João. O calendário escolar de 2018 prevê o mínimo de 200 dias letivos já contando os recessos do ano. De acordo com a secretária da Educação, Maricélia Rodrigues, as escolas passaram por ajustes, pequenos reparos e pintura para receber com conforto todos os estudantes. “Estamos finalizando os últimos detalhes para dar aos nossos estudantes uma boa estrutura durante as aulas. Além disso, os nossos professores estão preparados para bem receber os alunos”, destacou.

Com o reinício da rotina nas escolas, a secretaria Maricélia reforçou a importância da presença dos pais ou responsáveis na vida escolar de seus filhos. “É fundamental que a formação dos estudantes seja acompanhada e, para isto, é importante que os pais ou responsáveis conheçam os professores, os funcionários e toda a equipe da unidade escolar e que participem das reuniões para que possam tirar dúvidas e ver como está o desempenho do filho na sala de aula”, conclamou.

A Prefeitura de Mata de São João, atualmente, possui pouco mais de 80% dos alunos estudando em tempo integral, com aulas de reforço no contraturno, almoço, lanches, oficinas de música, dança, leitura, artes marciais, esportes e muito mais. O calendário escolar de 2018 prevê o mínimo de 200 dias letivos já contando os recessos do ano. As aulas tiveram uma pequena pausa no período do Carnaval, entre os dias 12 e 16 de fevereiro.

