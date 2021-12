Estudantes da rede municipal de Camaçari disputam o 1º Torneio de Robótica Ford

Estudantes da rede pública municipal de Camaçari participaram do Torneio de Robótica Ford, que marcou o encerramento das atividades da primeira turma do Curso de Robótica do Programa Ford de Educação para Jovens. Realizado pelo Ford Fund e realizado em parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, o evento esportivo teve como objetivo “promover entre os jovens o interesse pela pesquisa, ciência e tecnologia, mostrando que eles são capazes de buscar soluções inovadoras para a vida real”, como como explicou a gerente de Relações Corporativas e Responsabilidade Social da Ford América do Sul, afirma Roberta Madke.

Além de apresentarem soluções na área de mobilidade urbana, as equipes competidoras exibiram suas criações de robôs autônomos programados com a tecnologia LEGO® MINDSTORMS®. O evento também contou com uma oficina de robótica aberta ao público e dinâmicas que identificaram valores como espírito de equipe. O ponto alto do torneio ficou por conta da final do Desafio do Robô, que definiu o time vencedor com uma disputa entre os robôs na arena montada no local. Os finalistas mostraram o desempenho de suas criações, que tinham de realizar diversas tarefas relacionadas à mobilidade urbana.

O Ford Mustang foi o time vencedor do Desafio e também conquistou o Troféu Champion, por obter a melhor pontuação em cinco categorias: design dos robôs, valores fundamentais de interação, desafio do robô, pitch destaque e projeto de pesquisa. “A gente batalhou muito para chegar até aqui. É emocionante ganhar o troféu. Com certeza, vou seguir minha vida na robótica”, disse Lyon Hollos, um dos integrantes do Ford Mustang. Para o projeto de pesquisa, a equipe propôs o Mega Ramps, uma rampa adaptada em veículos de transporte privado para cadeirantes.

Ford de Educação para Jovens

O Programa Ford de Educação para Jovens promove a capacitação comportamental e técnica de alunos da rede municipal de ensino para o mercado de trabalho, já tem beneficiado, em três anos, 300 jovens entre 17 e 24 anos. Em fevereiro deste ano, foi iniciado o Curso piloto de Robótica, com carga horária de 160h, para 25 estudantes do Ensino Fundamental II, entre 14 e 16 anos. As aulas, pautadas na metodologia LEGO, buscam desenvolver habilidades como raciocínio lógico, criatividade e trabalho em equipe.

