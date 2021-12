Estudantes da rede estadual irão expor 94 obras de artes visuais na Arena Fonte Nova

A 9ª Mostra de Artes Visuais Estudantis (AVE), que acontece dentro do 5º Encontro Estudantil da Rede Estadual, de 21 a 23/11, das 8h às 18h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, reúne 94 obras de artes plástica. O público visitante poderá conferir nos quadros as percepções de mundo dos alunos, sejam através da vida cultural, social, política ou religiosa que os cercam. Durante o encontro, mais de quatro mil estudantes dos 27 Núcleos Territoriais de Educação (NTE) irão apresentar, também, projetos de ciência, esporte, cultura, empreendedorismo, inovação, tecnologia e de intervenções sociais.

A coordenadora de Projetos Intersetoriais da Secretaria da Educação do Estado, Nide Nobre, destaca o valor das obras finalistas do AVE. “Os nossos artistas apresentam autorretratos de sua vida estudantil, bem como revelam sua visão de mundo sobre tudo ao seu redor. Não há nada na natureza e na sociedade que escape da sensibilidade deles e eles apreendem o mundo em em preto e branco e em traços coloridos, mostrando a multidisciplinaridade da vida cultural e artística em pinturas que realçam temas diversos”.

Com o uso de técnicas variadas e diferentes linguagens artísticas, acrescenta a coordenadora, os estudantes abordam, por meio de suas obras, a complexidade e a diversidade da vida cultural. Temas como a seca do Nordeste; o desmatamento; a violência contra a mulher, a temporalidade como expressão de vida; as diferenças sociais; a importância da leitura e a liberdade, em uma releitura nas artes visuais de Navio Negreiro, em comemoração aos 170 anos de Castro Alves, entre outros, estarão estampados nos quadros expostos no Nivel 6 da Arena.

Artes visuais

O Projeto Artes Visuais Estudantis tem o objetivo de estimular a criação de obras de artes visuais nos contextos escolares, assim como a valorização das expressões culturais, visando a ampliação do conhecimento. Os estudantes que irão expor na mostra, durante o Encontro Estudantil, passaram por seletivas escolares e territoriais, durante o ano letivo de 2016.

Criado em 2008, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia,o AVE é um projeto de caráter educativo, artístico e cultural, que envolve estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio e equivalentes (Educação de Jovens e Adultos – EJA; Ensino Normal e Ensino Tecnológico) da rede estadual, além de professores de Língua-Portuguesa, Artes e disciplinas afins, coordenadores pedagógicos, diretores de escola e dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) e técnicos da Secretaria da Educação.

