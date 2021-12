Estudantes da Educação Especial de Mata de São João visitam Praia do Forte

Os estudantes da rede municipal de Mata de São João que são atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE) foram visitar Praia do Forte, acompanhados pelos pais e cuidadores. O passeio, que aconteceu na quinta-feira (21), começou no Projeto Tamar, onde conheceram cada tipo de tartaruga. O Submarino Amarelo do Tamar também recebeu as crianças, que puderam observar vídeos que mostravam a simulação do mergulho das tartarugas de couro. As crianças também tiveram a oportunidade de conhecer o Castelo Garcia D’Ávila.

