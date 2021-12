Estudantes criam receitas sustentáveis a partir de cascas de frutas

São 15 receitas sustentáveis, feitas à base de produtos que seriam jogados fora, como as cascas da banana e do maracujá. Os autores são os estudantes Rian Jesus, Juliana Nascimento e Beatriz Borba, do curso técnico de nível médio em Nutrição e Dietética, do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Recôncavo II, em Cruz das Almas. O trio criou um projeto para adaptar o cardápio da unidade escolar aos novos hábitos e paladar dos colegas, contribuindo para uma alimentação saborosa e saudável.

A atividade, explica a professora Tânia Silveira, orientadora do projeto, incluiu um levantamento sobre o estado de saúde dos estudantes, levando à identificação de problemas como hipertensão arterial, diabetes e intolerância a lactose e ao glúten. “Uma das etapas do projeto envolveu o levantamento fotográfico do que os estudantes deixavam no prato e que poderíamos reutilizar, pensando na saúde deles. Foi o caso da casca de banana e do maracujá, que foram aproveitadas para novas receitas".

Para contribuir com um cardápio mais diversificado, os estudantes elaboraram uma cartilha contendo as receitas. “Inicialmente, distribuímos esse material para os colegas, mas a ideia é colocarmos em um portal para que um maior número de pessoas tenha acesso”, relata a estudante Juliana Nascimento, do 3º ano, ressaltando que as receitas mais aceitas, como a geleia de casca de maracujá, o bolo da casca da banana e o bolo de banana sem açúcar, serão implementadas no cardápio do CETEP no próximo ano”.

O estudante Rian Jesus, 3º ano do curso de Nutrição e Dietética, comenta como foi a escolha das novas receitas. “Fizemos uma avaliação sensorial com alguns produtos, testando sabores e texturas com alguns estudantes. A partir daí, pudemos bolar e pesquisar receitas que tivessem uma maior aceitação dos alunos. Foi bem gratificante perceber que tivemos uma ótima resposta.

Receita de geleia de maracujá

Ingredientes:

1 xícara de casca de maracujá cozida

½ xícara de suco de maracujá

½ xícara de açúcar

Modo de preparo:

Junte as cascas, deixando só a parte branca.

Cozinhe por 20 minutos, quando estiverem amolecidas. Escorra a água e meça a quantidade de polpa;

Coloque no liquidificador. Para cada xícara de polpa, junte ½ xícara de suco e ½ de açúcar, bata os ingredientes e leve ao fogo até dar o ponto de geleia.

