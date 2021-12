Estudantes apresentam espetáculo sobre o movimento Tropicalista

Os estudantes do Colégio Estadual Carlos Marighela, no bairro do Stiep, em Salvador, reviveram no palco do Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping, nesta quinta-feira (19), o movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da música e da cultura popular brasileiras entre os anos de 1967 e 1968. Eles protagonizaram a quinta edição do Festival de Ritmos, cujo tema, este ano, foi “Tropicália em cena: 50 anos”. Performances musicais, de dança, teatro e poesia marcaram a programação do espetáculo, que reproduziu o cenário cultural revolucionário de 50 anos atrás, quando nasceu o Tropicalismo.

O hino do Tropicalismo, “Alegria, alegria” (Caetano Veloso), foi a música escolhida para abrir o espetáculo, cantada por diversas vozes. No palco, cerca de 200 estudantes se revezaram na atuação e na plateia participaram cerca de 200 espectadores, entre estudantes da unidade, professores, gestores e familiares. Eufórica, após a apresentação, a estudante Estephanie Rosário, 17, 3º ano, falou sobre a oportunidade de ter participado da atividade. “É uma experiência nova e inesquecível. Nunca tinha ouvido falar no Tropicalismo e ter me envolvido no estudo foi muito gratificante, porque adquiri vários conhecimentos que ajudam a gente a entender melhor o nosso presente. As canções não são da minha época, mas muitas continuam atuais. Ainda por conta desse trabalho, conheci mais o que foi a ditadura militar, algo que me impressionou muito”, relatou a aluna.

O pai do aluno Rodrigo da Encarnação, 12, 6º ano, era um dos mais emocionados assistindo ao filho em uma cena de capoeira, ao som de “Domingo no Parque”, uma canção marcante do Tropicalismo, de autoria de Gilberto Gil que formou, junto a Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Zé, banda Mutantes, Rogério Duprat, José Carlos Capinan, Torquato Neto e Rogério Duarte, o coletivo tropicalista. “Estou muito orgulhoso com o meu caçula. Fiz questão de prestigiá-lo no palco para incentivá-lo a participar sempre de atividades que contribuem para o crescimento dele”, revelou o senhor Raimundo da Encarnação.

A professora de Educação Física, Suzana Farias, ressaltou que o desafio do trabalho foi fazer com que os alunos compreendessem o contexto político e sociocultural da época e percebessem a irreverência e a criatividade que marcaram o movimento. “Para isto, eles mergulharam em pesquisas dos artistas e de suas produções artística-culturais e a partir das informações e de suas percepções construíram o espetáculo”, explicou ela, uma das organizadoras do festival, que envolveu estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio e do 4º ano do curso técnico em Administração.

A vice-diretora Jaqueline Pinto também comentou sobre o festival. “Trata-se de uma proposta pedagógica de mostrarmos aos nossos alunos que o conhecimento vai além dos muros da escola. E o interessante é que em todas as edições do evento, contamos com a presença dos pais, que valorizam e reconhecem o talento de seus filhos. Os estudantes, por sua vez, ganham mais autoestima, além de responsabilidade e disciplina na sua vida escolar e pessoal”, afirmou.

adblock ativo