 Estudante de Praia do Forte recebe premiação do Google em Brasília

O estudante Rian Santos Ribeiro, 17, 1º ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Alaor Coutinho, localizado em Praia do Forte, participou da premiação do RAP - Baixadores do Google For Education - Brasil 2019, na terça-feira (11). O aluno foi vencedor pela composição "Bem-vindo à nova era digital", de sua autoria, na qual ele fala sobre tecnologia e educação. Na capital federal, Rian apresentou a sua música aos principais líderes educacionais do país, durante o evento “Inovar para Brasil: construindo a educação do futuro”.

Na composição, o estudante especifica as ferramentas do Google e do Google for Education (a exemplo do Google Classroom e G Suíte for Education), que promovem a inclusão digital e o acesso igualitário ao conhecimento através da tecnologia. Ao focar na era digital, Rian fala, por meio da música, cita o e-Nova Educação, um projeto desenvolvido pela Secretaria da Educação do Estado, em parceria com o Google, que leva tecnologias digitais para a sala de aula, integrando acesso à internet de alta velocidade com os dispositivos móveis. O Colégio Estadual Alaor Coutinho, onde Rian Ribeiro estuda, é uma das unidades de ensino contempladas pela iniciativa.

A premiação RAP - Baixadores do Google For Education/Brasil 2019 desafiou os estudantes de todo o país a produzirem rap com diferentes temáticas, a exemplo de inovação escolar, importância da tecnologia e alfabetização digital.

adblock ativo