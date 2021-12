Estão abertas inscrições para o Congresso Brasileiro de Turismo Religioso

Interessados em participar do Congresso Brasileiro de Turismo Religioso, que acontece entre os dias 9 e 12 de maio, no Fiesta Convention Center, em Salvador, já podem fazer a sua inscrição, clicando aqui . O evento, uma iniciativa da Arquidiocese de Salvador, com o apoio da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), tem como pauta a discussão a estruturação dos roteiros turísticos que contribuam para ampliar o número de visitantes movidos pela fé. A ideia é que sejam identificados os meios disponíveis para potencializar atrativos e promover a troca de saberes na cadeia produtiva do turismo religioso.

Uma das experiências bem sucedidas que serão analisadas é o Santuário de Aparecida. Dados oficiais apontam para 12 milhões de romeiros por ano, com uma taxa anual de crescimento próxima de 10%, refletindo positivamente sobre a economia local. O Memorial de Irmã Dulce e os santuários de Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora das Candeias também são considerados atrativos religiosos da Bahia com potencial para incrementar ainda mais o seguimento turístico. “Para avançar neste processo, a SETUR atua na capacitação profissional, contribuindo para a excelência dos serviços”, destacou o secretário estadual do Turismo, José Alves.

O coordenador do congresso, padre Manoel Filho, destaca que programação oferece oportunidades para a discussão sobre o potencial econômico do turismo religioso em todo o país. “Além da comunidade católica, queremos despertar a atenção das empresas para a força do turismo religioso”, destaca; Ainda segundo ele, iniciativas para o desenvolvimento sustentável do segmento em outros Estados, como o Círio de Nazaré e seus reflexos na economia do Pará, integram a programação. Dentre os convidados para as discussões estão o arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta e o reitor do Santuário do Cristo Redentor, padre Omar Raposo.

A taxa de participação é de R$ 200, se paga até sexta-feira (20), dando direito também a visitas a atrativos religiosos da capital baiana. Depois, o valor será de R$ 220. Mais informações no site do congresso.

adblock ativo