Estão abertas inscrições no edital para seleção de empresas produtoras de evento em Praia do Forte

As inscrições para o edital de seleção para empresas produtoras e captadoras de eventos em Praia do Forte estão abertas até o próximo dia 20 de abril. Para participar do processo seletivo, conduzido pela Associação Comercial e Turística de Praia do Forte (TURISFORTE), é necessário solicitar o edital por e-mail, através do endereço: atendimento@praiadoforte.org.br.

adblock ativo