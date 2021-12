Estakazero bota o pé na estrada no São Pedro

A Estakazero volta a botar o pé na estrada, depois de ter tocado em 20 cidades nos festejos de Santo Antônio e São João. Nesta sexta-feira (28/6), a banda se apresenta em São Francisco do Conde e no sábado (29/6), em Jacaraci. O grupo segue em turnê pelos municípios de Amélia Rodrigues (1º/7), Cândido Sales (4/7), Amaldina (5/7), Boa Vista do Tupim (6/7) e Belo Campo (7).

Na turnês do São João, a Estakazero teve dois momentos de destaque: Amargosa, no palco da Praça do Bosque, onde a banda tocou por três horas, e no Largo do Pelourinho, em Salvador, tendo se apresentado antes do show de Geraldo Azevedo para mais de 30 mil pessoas. Liderado por Léo Macedo, o grupo tocou hits como Encosta n´eu, Sapatilha 37, Botando o pé na estrada, Janaína, Todo seu e Lua minha, entre outros sucessos, como Meu abrigo, Banquete de signos, É de dar água na boca e Pagode russo.

Criada há 18 anos, a Estakazero busca trazer uma nova roupagem ao ritmo nordestino. Nessa trajetória, a banda contabiliza três DVDs de carreira: “Estakazero ao vivo” (2006), “Dez anos na estrada (2011) e A festa começou (2013). Além desses trabalhos, a Estakazero tem em sua discografia os álbuns Botando o pé na estrada (2003), Lua minha (2005), Ao vivo (2006), Arrasta-pé pelas estrelas (2008), Viva Luiz! (2010), Na balada (2012), A festa começou (2013), Eu tô bem na fita (2015), Pertinho (2016), Todo seu (2017) e Anjo meu (2018).

adblock ativo