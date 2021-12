Esquenta São João acontece neste fim de semana em Praia do Forte

O “Esquenta de São João” de Praia do Forte acontece neste final de semana em dose dupla, no coreto da vila. Na sexta (1º), o evento será animado por Chiquinho e Forró Pesado e no sábado (2), o arrasta-pé ficará por conta do Trio Imbassaê, que promete forró pé de serra para animar a noite. O Esquenta de São João faz parte do Projeto “Tem Música no Coreto”, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Mata de São João, com o propósito de trazer atrações musicais todos os sábados para Praia do Forte.

