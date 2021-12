Espaço para o micro e pequeno empresário é inaugurado em Mata de São João

Com o objetivo de fortalecer o micro e pequeno empresário, a Prefeitura de Mata de São João, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE-BA), inaugurou, nessa quinta-feira (4), a Sala do Empreendedor. O equipamento irá incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 123/06 (conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa); facilitar a abertura de novos negócios; regularizar as atividades informais; e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

“Abrir um espaço para o empreendedor não é só aumentar a velocidade com que se abre empresas. É, principalmente, dar o apoio permanente e contínuo para que essas empresas sobrevivam”, ressaltou o prefeito Marcelo Oliveira. A coordenadora da sala, Manuela Seixas, completou que há pouco mais de um ano a prefeitura já vinha trabalhando visando apoiar o empresariado local. “A Sala do Empreendedor é um complemento de um trabalho que já vinha sendo feito, através do qual a gente captava e assessorava os empresários para que eles participassem das licitações”, afirmou, destacando que dois cursos de capacitação já estão previstos: Administração Geral e Formação de Preço.

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor funcionará no Centro Administrativo da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 16h. Entre os serviços prestados estão ainda os de emissão de certidões; emissão de guias; auxílio para emissão de notas fiscais; apoio e incentivo para a participação das micro e pequenas empresas do município nas compras governamentais; orientação e auxílio na parte burocrática e documental nos processos licitatórios; cursos, capacitações e consultorias; e apoio e suporte dos pequenos negócios.

