Escolas públicas e privadas ainda podem agendar visita para a mostra “Lugar de Criança é no Museu”

Escolas públicas e privadas ainda podem agendar visita guiada para a exposição “Lugar de Criança é no Museu”, do cartunista e designer Nildão, que fica em cartaz até dia 29 de dezembro, no Museu de Arte da Bahia (MAB), Corredor da Vitória, em Salvador. A iniciativa, pensada para crianças de 6 a 12 anos, podendo ser explorada por outras faixas etárias, é mediada por monitores e inclui atividades lúdicas e pedagógicas, desenvolvidas no espaço educativo do Museu. Em outubro, até início de novembro, o MAB recebeu cinco mil visitantes na exposição de Nildão, composta por mais de 40 desenhos do artista que explora a fantasia, o lúdico e o fantástico através de uma abordagem bem humorada.

As crianças exploram, em diferentes ambientações, os mistérios da noite na sala “A noite é uma criança”. Já animais divertidos e fantasiosos habitam a galeria “O bicho vai pegar”, além de um espaço dedicado a brincadeira, onde as crianças podem desenhar, colorir e explorar jogos e curiosidades, interagindo criativamente com os cartuns. As visitas podem ser realizadas no turno da tarde, entre 14h e 17h. Agendamento e informações através do telefone (71) 3117-6908.

A mostra “Lugar de Criança é no Museu” tem entrada gratuita e pode ser conferida na Sala de Exposições Temporárias do MAB, de terça a sexta, das 13h às 19h, e aos sábado, domingos e feriados das 14h às 18h. Mais informações no site www.criancanomuseu.com ou no www.facebook.com/criancanomuseu/.

